المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية التجمع"

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، متهمًا في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية التجمع الأول بالسجن المؤبد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت بالحكم في قضية داعش التجمع، حيث عاقبت كل من حسن أمين المندوه ومحمد محمد أحمد ونجلاء مختار ورجب محمود وهاني يوسف وحسام الدين أحمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة هناد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة كل من أحمد السيد وخالد عبد المعبود عما أسند إليهما، مع إدراج المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

واتهمت النيابة العامة في قضية "داعش التجمع" كل من حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبدالمعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في قضية التجمع من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث في قضية التجمع حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش في العراق وسوريا، وتلقي تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين المندوه محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، كما وجه للمتهمين الأول والثاني والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.