‫وزير الري يجتمع بـ"عمومية القابضة للصرف" لاعتماد موازنة 2024

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، بحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجرى خلال اجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي 2023 - 2024، واستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي. وعلق مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الإعتبار لتعديل تلك الموازنة.

كما تم اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحه العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون 203 لسنه 1991 الصادرة بالقانون 195 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وشدد "سويلم" على الالتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق.

كما أكد على أهمية انتهاء الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.

وتوجه "سويلم" بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة منهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة

كما التقى الدكتور هاني سويلم مع الدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوي الخبرة، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.