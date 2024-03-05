تحرير 568 مخالفة لقائدي دراجات نارية في القاهرة والمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملات موسعة، من ضبط 568 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء "الخوذة" على الطرق السريعة والفرعية.



وشددت الوزارة على قائدي الدراجات النارية، بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.