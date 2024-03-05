أبرزها "تراثنا الأثرى.. رؤية للمستقبل" بمكتبة الإسكندرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

بين الأمسيات الثقافية، والعروض الفنية السينمائية والمسرحية، والمعارض التشكيلية، يحتشد اليوم الثلاثاء الخامس من مارس 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي الخامسة مساء، وضمن سلسلة علاقات ثقافية، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، أمسية “مصر.. سلوفينيا- علاقات ثقافية” للاحتفاء بالعلاقات المصرية السلوفينية.

تبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن سلوفينيا وتتضمن: كلمة دكتور هشام عزمي الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة.كلمة السفير ساشو بودلسنيك - سفير سلوفينيا بالقاهرة، كلمة السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لشمال ووسط أوروبا.

كما يشارك في الأمسية، الشاعر جرجس شكري الشاعر، سلوى حجازى رئيس جمعية الصداقة المصرية السولفينية، مهندس شريف راشد مدير تسويق ميناء كوبر السلوفيني بمصر.

كما تتضمن الأمسية مداخلة عبر الفيديو كونفرنس للدكتورة رضوى زكي، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي - الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة. ويعاد بث الأمسية عبر صفحة امانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

كما ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، معرض فن تشكيلي يتضمن أعمال الأطفال الفائزين في مسابقة مصر في عيون العالم.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم، تعقد في السادسة مساء بجاليري ضي بالزمالك، أمسية ثقافية بعنوان “50 عاما من الإبداع.. قراءات في مسيرة الفنان الكبير عبد الوهاب عبد المحسن، وذلك علي هامش معرضه المقام حاليا بجاليري ضي بعنوان ”دوران الفصول".

ويشارك في اللقاء بالحديث والشهادات حول مسيرة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن كل من: الشاعر أحمد الشهاوي، الشاعر جمال القصاص، الناقدة شذي يحيي، والفنان الناقد دكتور مصطفي عيسي.

وفي السادسة مساء، ينظم نادي أدب مصر الجديدة والكائن في شارع الحجاز بجوار مستشفى هليوبوليس العام، أمسية يناقش خلالها المجموعة القصصية “الحصان”، ومسرحية المناظرة"، للكاتبة سميحة المانسترلي.

ويناقش العملين، المجموعة القصصية والمسرحية، كل من: الناقد دكتور أسامة أبو طالب، الشاعر شرقاوي حافظ، والكتاب، جمال النجار، نجدي خميس، وعلي أبو سالم، ويدير الأمسية الكاتب دكتور طارق منصور.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تختتم في تمام الساعة الخامسة مساء فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا وذلك بالقاعة الكبرى لفندق تيوليب الفرسان. حيث قررت إدارة المهرجان استبدال حفل الختام والاكتفاء بمؤتمر صحفي للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية، ترشيدًا للنفقات.

وفي العاشرة صباحا، تحتضن قاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية، فعاليات ملتقي "تراثنا الأثري.. رؤية للمستقبل» وذلك في الملتقى الثقافي السنوي السابع بعنوان «إطلالة على التراث الحضاري والأثري في محافظة سوهاج».

تشمل فعاليات الملتقى الثقافي والذي يقام لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء، ندوة وورشة عمل؛ وتتناول الندوة محورين أساسيين: الأول: الجانب الأثري والتاريخي في سوهاج. والثاني: الجانب التراثي الذي يلقي الضوء على بعض الحرف المهمة التي تشتهر بها سوهاج.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تقيم شعبة الدراما باتحاد الكتاب بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، في السادسة مساء، ندوة بعنوان “أحمد شمس الدين الحجاجي الفارس النبيل”.

وتتضمن الندوة جلستين، يرأس الأولى الناقد والكاتب دكتور سامي سليمان أحمد، ويتحدث فيها كل من الدكاترة: تامر فايز، هشام زغلول، مصطفى يونس، عبد الكريم الحجراوي، وحامد إبراهيم.

ويرأس الجلسة الثانية الشاعر والناقد مسعود شومان، ويتحدث فيها كل من الدكاترة النقاد: إبراهيم عبد العليم، محمود عبد الباري، محمود عبدالغفار، عادل ضرغام، محمد هلال، الشاعر أحمد سراج، والكاتبة أسماء عبد الناصر، يقدم الندوة ويديرها الشاعر سعيد شحاتة.

وفي السابعة مساء، يواصل صالون علمانيون فعالياته، بلقاء بعنوان "ثنائية القوة والحقيقة بين الفلسفة الإسلامية والغربية"، ويتحدث فيها الباحث كريم الصياد، مدرس الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، وذلك بمقر الصالون والكائن في 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف.

وفي السادسة مساء، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الاوديتوريم، "لقاء مفتوح وقراءات ثقافية، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف، لقاء بعنوان “أهمية التدخل المبكر والدعم النفسي للسيدات من ذوي الإعاقة”، وذلك صمن الاحتفالات بشهر المرأة.

ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كل من: د. هدي بشير، العميد السابق لكلية رياض الأطفال وعضو المجلس القومي للمرأة. د. خالد صلاح حنفي، أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية، د. رشا جابر عبد المعطي، مدرس مناهج الطفل بجامعة الإسكندرية، وتدير اللقاء د. رباب أبو العزم، عضو المجلس القومي للمرأة.