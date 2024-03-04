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موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 "جدول المواعيد"

فتح وغلق المحلات
فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان

شهدت معدلات البحث عبر محرك البحث "جوجل" ارتفاعًا حول موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 مايعكس اهتمام الكثير من الأشخاص لمعرفة ذلك وخلال هذا التقرير نقدم لكم جدول موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 حيث تم تحديد أوقات غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان في الساعة الثانية صباحًا.

موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024

وتم تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 على أن تمتد أخرها إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل أما فيما يتعلق بمواعيد الفتح والإغلاق خلال شهر رمضان، تقدم خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.

تجري وزارة التنمية المحلية حاليا تنفيذ مواعيد فتح وإغلاق المحلات الشتوية، حيث يتم إغلاق المحلات والمولات التجارية عند الساعة 10 مساءً، ويتم غلق جميع المحال والورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية عند الساعة 6 مساءً خلال فترة تطبيق المواعيد الشتوية، لكن مع قدوم شهر رمضان المبارك ستتغير موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 وستكون على هذا النحو:

موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024

الوقتالموعد
2:00 صباحًاإغلاق المحلات، المولات التجارية، الكافيهات، البازارات.
6:00 مساءًإغلاق الورش الحرفية والمحلات داخل الكتل السكنية.
على مدار 24 ساعةخدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.
استثناء من المواعيدالورش على الطرق ومحطات الوقود من مواعيد الإغلاق.
استثناء من المواعيدالصيدليات ومحلات البقالة والمخاب يستمرون في الخدمة.

 

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موعد شهر رمضان 2024

ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان بأجواء إيمانية مميزة، حيث يزداد الإقبال على المساجد لأداء الصلوات، وتقام موائد الرحمن لإطعام الفقراء والمحتاجين، وتنتشر مظاهر الخير والعطاء في كل مكان.

وتحرص العائلات على شراء مستلزمات شهر رمضان من مواد غذائية ومشروبات، كما تُقام العديد من الفعاليات الدينية والثقافية التي تُثري هذا الشهر الفضيل.

ومن المفترض أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

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