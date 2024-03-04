الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

افتتاح " أهلًا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بشرق شبرا الخيمة والخصوص والقناطر الخيرية وقها

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افتتح  اليوم عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ووسط إقبال كثيف من المواطنين 4 معارض " أهلًا رمضان"  لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية وقها، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.. جاء ذلك بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والأستاذ عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبوالعينين، رئيس مدينة الخصوص، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، والعميد محمد فوزي، رئيس مدينة قها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

بعد التخفيض.. أسعار الأرز وزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان

حيث تفقد المحافظ منتجات تلك المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  الغرفة التجارية ومديرية التموين  ويضم ( أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة، مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلبًا "السكر – الأرز "،  لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وخلال تفقده، بعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه تم افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرورًا ميدانيًا من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان"  للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع  السلع "قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية  لتلبية احتياجات المواطنين.

 

 

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وأكد المحافظ أن معارض وشوادر أهلًا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجارية تخصص مكانًا محددًا لإقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان، وذلك تخفيفًا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات تنافسية تسهيلًا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدًا أن معارض وشوادر أهلًا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام  تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمون بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20%.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 4 معارض أهلا رمضان السلع الغذائية واللحوم حي شرق شبرا الخيمة مدن الخصوص القناطر الخيرية شهر رمضان المبارك

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