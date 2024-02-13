"تموين السويس": إنهاء كل الاستعدادات اللازمة لافتتاح معرض (أهلًا رمضان)

قال وكيل وزارة التموين في السويس أيمن عبدالغني إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح معرض (أهلًا رمضان) هذا العام، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية داخل المحافظة، والذي يضم كافة السلع الغذائية الأساسية داخل المعرض.



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن المعرض الرئيسي سيقام بميدان الأربعين وسيتم افتتاحه نهاية الشهر الحالي، علاوة على عدد المعارض الإضافية بمناطق الحرفين بحي فيصل، وقريتي جنفية والعمدة بحي الجناين، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.



وأوضح أن المعرض سيشهد تخفضيات من 15 إلى 25% على جميع السلع الغذائية والتي تهم المواطن خلال شهر رمضان الكريم عن الأسواق الخارجية، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام كل التجار للمشاركة في المعرض من خلال التقديم بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمعارض بواسطة مفتشين من إدارة التموين والرقابة التجارية لضبط الأسعار، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة في الأسواق، مع اتخاذ التدابير الصحية والوقائية

أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين منتصف فبراير الجاري، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن هناك تنسيقا بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض وشوادر أهلا رمضان.

وأكد أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك أيضًا، منبهًا على مديري المديريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ علي توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

ووجه الوزير هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضًا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.