الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز قفط بتخفيضات تصل إلى 30%

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض "اهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ أشرف الداودي،اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بمركز قفط لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد المحافظة وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، والدكتور ياسر حماد رئيس مركز ومدينة فقط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وناشد المحافظ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قفط


وأشار إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.
وفي سياق متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين،اليوم الأحد، عددًا من معارض أهلًا رمضان بالمحافظة منها معرض أهلًا رمضان بميدان الـ 47 ومعرض أهلًا رمضان أمام مسجد الخياط، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

 

 

txt

إقبال كبير على معارض وشوادر "أهلا رمضان" في كفر الشيخ


وقال المحافظ إن المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، لافتًا الى أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية إحتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.
وأضاف المحافظ أن إفتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

محافظ قنا أشرف الداودى معارض اهلا رمضان بيع السلع الغذائية رؤساء المراكز ومديرية التموين الشركة المصرية لتجارة الجملة الغرفة التجارية

مواد متعلقة

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

من المُزارع إلى المستهلك.. «الدستور» تحقق: كيف تواجه الحكومة منظومة «الحلقات الوسيطة» فى بيع السلع الغذائية؟

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

استدعاء طبيب شهير في حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع: مشوفتش من المتهم حاجة وحشة

هددوه بتصويره عاريًا.. نص التحقيقات فى مقتل يمنى الجنسية (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين