محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز قفط بتخفيضات تصل إلى 30%

قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض "اهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ أشرف الداودي،اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بمركز قفط لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ورافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد المحافظة وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، والدكتور ياسر حماد رئيس مركز ومدينة فقط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناشد المحافظ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.



وأشار إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين،اليوم الأحد، عددًا من معارض أهلًا رمضان بالمحافظة منها معرض أهلًا رمضان بميدان الـ 47 ومعرض أهلًا رمضان أمام مسجد الخياط، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.



وقال المحافظ إن المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، لافتًا الى أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية إحتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف المحافظ أن إفتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.