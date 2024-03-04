نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا ببولاق وتطوير طريق المنصورية

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجهًا بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.



وتفقد النائب أعمال التطوير والرصف بطريق المنصورية بداية من بعد الطريق الأبيض حتى منطقة الصليبة بطول ٢.٥ كم، ووجه خلال جولته بسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ



ورافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة يتابع نسب إقبال المواطنين على معرض اهلا رمضان

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين، إقبال المواطنين على معرض أهلاً رمضان بشارع عز الدين عمر بحي الطالبية والذي تم افتتاحه منذ أيام.



وأشار المحافظ إلى أن معرض "أهلًا رمضان" بحي الطالبية والذي يضم حوالي 30 عارضًا يأتي ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بحي العمرانية على مساحة 2000م بالإضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض أهلًا رمضان بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.



وشدد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري، كما شدد على أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

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