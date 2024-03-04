الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مديرية التضامن بالقاهرة توزع 2000 كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت اليوم بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بأحياء المرج، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة، والزيتون، والسلام أول، وحلوان، والبساتين، والساحل، وروض الفرج  في إطار مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لتوزيع ٥٠٠ ألف شنطة رمضانية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع  اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها. 

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

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