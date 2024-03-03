عبد الوهاب يشيد بأداء منتخب شابات كرة اليد مواليد 2004 أمام التشيك

أشاد عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات والشابات لكرة اليد بالمباريات الودية التي خاضها منتخب الشابات مواليد 2004 أمام نظيره التشيكي في إطار استعداداته لبطولة العالم المقرر إقامتها بمقدونيا في شهر يونيو المقبل.

وأكد عبد عبد الوهاب أن المباريات التي استضافتها المركز الأوليمبي بالمعادي حققت مكاسب كثيرة وظهر ذلك بوضوح بشكل تصاعدي خلال المباريات الثلاث التي جاءت في بداية الاستعداد لبطولة العالم.

وأضاف أن منتخب شابات مصر خسر المباراة الأولى بنتيجة ٢٧/٢٥ ثم نجح في تعويض الخسارة والفوز بفارق ٧ أهداف بعد أن اتسع الفارق في بعض أوقات المباراة الثانية إلى 10 أهداف.

وقال المشرف العام على منتخبات السيدات والشابات لكرة اليد أنه بصرف النظرعن النتائج هناك سرعة استجابة وتطور في أداء منتخب الشابات خاصة أن التجارب الدولية القوية تمنح اللاعبات الجرأة والثقة ويتحقق ذلك بالاحتكاك.

ووجه عبد عبد الوهاب الشكر للدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على دعمه المتواصل للعبة بشكل عام والاهتمام بالسيدات والبنات بعد سنوات طويلة من التجمد ونجح في إعادتهن الي الساحة القارية والعالمية بقوة.

واختتم عبده عبد الوهاب حديثه بالتأكيد على أن كرة اليد النسائية ينتظرها مستقبل واعد في ظل رعاية ودعم الدولة ومنظومة كرة اليد المصرية العالمية مشيرا إلي أنه بعد فرض الرجال سيطرتهم وفازوا ببطولة إفريقيا ثلاث مرات على التوالي والمركز الرابع في دورة طوكيو الأوليمبية تسعى كرة اليد النسائية للسيرعلى نفس الطريق.