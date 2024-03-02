السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

توتنهام يهزم كريستال بالاس بثلاثية.. وتشيلسي يتعادل مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي

كريستيان روميرو
كريستيان روميرو

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وهيمن توتنهام هوتسبير على الاستحواذ خلال مجريات الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا من كلا الفريقين.

وفشلت محاولات كلا الفريقين في تهديد المرمى بشكل واضح، إذ جاءت أغلب المحاولات خارج الملعب.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت الأخرى من الملعب، فيما لم يسدد لاعبو كريستال بالاس أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ لاعبو توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق كريستال بالاس.

واستمر استحواذ لاعبي فريق توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا مميزًا وهددوا مرمى كريستال بالاس بأكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وافتتح إيبريتشي إيزي التسجيل لفريق كريستال بالاس في الدقيقة 59.

وسجل تيمو فيرنر هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير في الدقيقة 77، ثم أضاف زميله كريستيان روميرو الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 80، واستمرت محاولاتهم الهجومية حتى أضاف سون هيونج مين الهدف الثالث في الدقيقة 88.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 78% مقابل 22% لصالح فريق كريستال بالاس.

ورفع توتنهام هوتسبير رصيده لـ50 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الـ14.

وضمن منافسات نفس الجولة، انتصر نيوكاسل يونايتد على ولفرهامبتون ووندرز بثلاثة أهداف دون رد، وبنفس النتيجة فاز فولهام على برايتون ألبيون، فيما انتصر وست هام يونايتد على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل تشيلسي مع برينتفورد بهدفين لكل منهما.

توتنهام هوتسبير كريستال بالاس الدورى الانجليزى تشيلسى برينتفورد

مواد متعلقة

بمشاركة مرموش.. أينتراخت فرانكفورت يهزم هايدينهايم بالدوري الألماني

مانشستر سيتى يواجه نيوكاسل.. ومواجهة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

نابولى يسحق ساسولو بسداسية فى الدورى الإيطالى

ليفربول يبدأ التفاوض مع وكيل ألونسو لخلافة يورجن كلوب

تشيلسي يكشف موقف مصابى الفريق من مباراة ليدز يونايتد بكأس الاتحاد

تم التوقيع.. ميدو يكشف مصير محمد صلاح فى الموسم المقبل

رومانو يكشف حقيقة محاولات أمير قطر لإقناع مبابي بالبقاء مع "PSG"

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود