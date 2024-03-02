توتنهام يهزم كريستال بالاس بثلاثية.. وتشيلسي يتعادل مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وهيمن توتنهام هوتسبير على الاستحواذ خلال مجريات الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا من كلا الفريقين.

وفشلت محاولات كلا الفريقين في تهديد المرمى بشكل واضح، إذ جاءت أغلب المحاولات خارج الملعب.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت الأخرى من الملعب، فيما لم يسدد لاعبو كريستال بالاس أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ لاعبو توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق كريستال بالاس.

واستمر استحواذ لاعبي فريق توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا مميزًا وهددوا مرمى كريستال بالاس بأكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وافتتح إيبريتشي إيزي التسجيل لفريق كريستال بالاس في الدقيقة 59.

وسجل تيمو فيرنر هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير في الدقيقة 77، ثم أضاف زميله كريستيان روميرو الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 80، واستمرت محاولاتهم الهجومية حتى أضاف سون هيونج مين الهدف الثالث في الدقيقة 88.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 78% مقابل 22% لصالح فريق كريستال بالاس.

ورفع توتنهام هوتسبير رصيده لـ50 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الـ14.

وضمن منافسات نفس الجولة، انتصر نيوكاسل يونايتد على ولفرهامبتون ووندرز بثلاثة أهداف دون رد، وبنفس النتيجة فاز فولهام على برايتون ألبيون، فيما انتصر وست هام يونايتد على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل تشيلسي مع برينتفورد بهدفين لكل منهما.