الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نابولى يسحق ساسولو بسداسية فى الدورى الإيطالى

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

سحق نادي نابولي مضيفه ساسولو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإيطالي بستة أهداف مقابل هدف، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وفرض نابولي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة كما كان الطرف الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية، وضغط على دفاعات فريق ساسولو من أجل تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على الخصم، وجاء الهدف المبكر لصالح فريق ساسولو في الدقيقة 17 عن طريق يوروش راتشيتش.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي نابولي لتسجيل هدف التعادل، وسجله أمير رحماني في الدقيقة 29 بصناعة من زميله أنجويسا، وأضاف فيكتورأوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 31 بصناعة من زميله ماتيو بوليتانو.

وسجل فيكتورأوسيمين ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 41 بصناعة ثانية من زميله بوليتانو.

وسدد لاعبو نابولي 4 كرات على المرمى من 13 محاولة خلال الشوط الأول وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات فيما لم يسدد فريق ساسولو أي كرة على المرمى من محاولتين.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق ساسولو.

واستمر استحواذ نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة فيما واصل لاعبو نابولي أدائهم الهجومي وهددوا مرمى ساسولو بأكثر من فرصة محققة، بينما لم يهدد ساسولو المرمى.

وسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 47، بصناعة خفيتشا كفاراتسخيليا، ثم أضاف سجل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفه الأول في المباراة والخامس لفريقه بصناعة من أوسيمين في الدقيقة 51.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق نابولي، حتى سجل كفاراتسخيليا الهدف السادس لنابولي في الدقيقة 75.

وسدد لاعبو نابولي 9 كرات على المرمى من 27 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 12 تسديدة، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق ساسولو وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق ساسولو.

ورفع نابولي رصيده لـ40 نقطة في المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد ساسولو عند 20 نقطة في المركز الـ18.
 

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