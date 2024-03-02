السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة مرموش.. أينتراخت فرانكفورت يهزم هايدينهايم بالدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت
أينتراخت فرانكفورت

انتصر فريق أينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، مهاجم المنتخب الوطني، على مضيفه هايدينهايم في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.

وشارك مرموش في التشكيل الأساسي لفريق أينتراخت فرانكفورت وخرج من الملعب في الدقيقة 79.

واستحوذ أينتراخت فرانكفورت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا من كلا الفريقين.

وسجل بينديكيت جيمبر هدف التقدم لأينتراخت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39 من عمر الشوط.

ولم يسدد أي من الفريقين أي كرة على المرمى من 5 محاولات لفريق هايدينهايم وواحدة لأينتراخت فرانكفورت.

واستحوذ أينتراخت فرانكفورت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق هايدينهايم.

وانقلب الاستحواذ لصالح فريق هايدينهايم في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا من ناحية الفاعلية على المرمى.

وأهدر كلا الفريقين عددًا من المحاولات الهجومية على المرمى خلال الشوط الثاني.

وحاول لاعبو فريق هايندينهايم تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني، ولكن أغلب محاولاتهم خرجت من الملعب.

وسدد لاعبو أينتراخت فرانكفورت 6 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 16 محاولة لفريق هايدينهايم وخرجت 13 كرة من الملعب.

واستحوذ هايدينهايم على مجريات اللعب 53% مقابل 47% لصالح فريق أينتراخت فرانكفورت.

ورفع أينتراخت فرانكفورت رصيده لـ37 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري، فيما توقف رصيد هايدينهايم عند 28 نقطة في المركز الـ11.

آينتراخت فرانكفورت هايدينهايم مباراة اينتراخت فرانكفورت وهايدينهايم الدورى الألماني البوندسليجا

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