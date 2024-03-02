يقود عمر مرموش مهاجم منتخب مصر فريقه آينتراخت فرانكفورت، اليوم أمام هايدنهايم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

ويبدأ مرموش في تشكيل فرانكفورت الأساسي، حيث يعتمد عليه المدرب أساسيًا هذا الموسم، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات.

التشكيل.. عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم

وجاء تشكيل فرانكفورت كالآتي:

عمر مرموش على رادار توتنهام ونيوكاسل يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ناديي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد أبديا رغبتيهما في الحصول على خدمات عمر مرموش في الميركاتو الصيفي المقبل.

أضافت الصحيفة الألمانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت يُقدّر قيمة اللاعب بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، مقابل السماح برحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين قد يدخلان في مفاوضات مع فرانكفورت خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير عمر مرموش الذي يتوّهج في مركز الهجوم بشكل كبير.

من جهته، قد يوافق عمر مرموش على الانضمام إلى الدوري الإنجليزي ومواصلة التألق في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم؟

يأتي ذلك بعدما سجل عمر مرموش هدفًا في مرمى فولفسبورج، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

بعد هدفه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني، وصلت مساهمات عمر مرموش هذا الموسم مع فرانكفورت، إلى 20 هدفًا خلال 30 مباراة في مختلف المنافسات، بواقع 15 هدفًا و5 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف في الدوري الألماني، 4 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، وهدفًا واحدًا في كأس ألمانيا.

ويتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة.