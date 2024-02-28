مانشستر سيتى يواجه نيوكاسل.. ومواجهة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

سحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي بعد الفوز أمس على فريق لوتون تاون بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عبر نيوكاسل لهذا الدور بالفوز على بلاكبيرن روفرز بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ليستر سيتي على بورنموث بهدف دون رد، وانتصر نادي كوفينتري على نظيره ماديستون بخمسة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء مباريات دور الـ16 بمواجهة تشيلسي وليدز يونايتد، ونوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون ضد برايتون ألبيون، وليفربول ضد ساوثهامبتون.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن المواجهات الآتية: “الفائز من مباراة ولفرهامبتون وبرايتون ضد فريق كوفينتري سيتي، فيما سيلتقي الفائز من نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد الفائز من مباراة ليفربول وساوثهامبتون”.

ويواجه الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد فريق ليستر سيتي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بنيوكاسل يونايتد.