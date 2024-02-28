الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يواجه نيوكاسل.. ومواجهة محتملة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

كأس الاتحاد الانجليزي
كأس الاتحاد الانجليزي

سحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وتأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي بعد الفوز أمس على فريق لوتون تاون بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عبر نيوكاسل لهذا الدور بالفوز على بلاكبيرن روفرز بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ليستر سيتي على بورنموث بهدف دون رد، وانتصر نادي كوفينتري على نظيره ماديستون بخمسة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء مباريات دور الـ16 بمواجهة تشيلسي وليدز يونايتد، ونوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون ضد برايتون ألبيون، وليفربول ضد ساوثهامبتون.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن المواجهات الآتية: “الفائز من مباراة ولفرهامبتون وبرايتون ضد فريق كوفينتري سيتي، فيما سيلتقي الفائز من نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد الفائز من مباراة ليفربول وساوثهامبتون”.

ويواجه الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد فريق ليستر سيتي، بينما يلتقي مانشستر سيتي بنيوكاسل يونايتد.

كاس الاتحاد الانجليزي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتى نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد ليفربول

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض في التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية