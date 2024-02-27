رومانو يكشف حقيقة محاولات أمير قطر لإقناع مبابي بالبقاء مع "PSG"

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة محاولة إدارة نادي باريس سان جيرمان لإقناع كيليان مبابي بالبقاء ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الشهر الماضي حول اقتراب مبابي من الانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما كشفت التقارير عن إبلاغ اللاعب لإدارة ناديه ممثلة في ناصر الخليفي، رئيس النادي، بقراره النهائي وهو الرحيل عن النادي.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن مصدر مقرب من إدارة باريس سان جيرمان نفى بشكل قاطع ماتردد حول تقديم أمير قطر عرضًا جديدًا لمبابي من أجل إقناعه بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير نشرته أمس أن مبابي سيشارك في مأدبة عشاء مساء اليوم رفقة ماكرون وتميم بن حمد، كذلك ناصر الخليفي.

وأفاد رومانو أن جلسة اليوم التي ستجمع مبابي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني وإيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الفرنسي، لن يتم التطرق خلالها لمستقبله مع النادي الباريسي، خاصة أن مبابي كان واضحًا مع إدارة ناديه وأبلغهم برحيله عن النادي.

ولعب مبابي 32 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 32 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

كما أكد رومانو أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد بالوقت الحالي.

وبدأ مبابي مسيرته بنادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.