كيف تحمي طفلك من الإصابة بالسمنة المفرطة؟

يعاني الكثير من الأطفال في جميع أنحاء العالم من السمنة ويتعرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض نمط الحياة بسبب نمط الحياة المستقر وعادات الأكل السيئة، وأظهر تحليل جديد نُشر في مجلة لانسيت الطبية أن المعدل العالمي للسمنة تضاعف أربع مرات لدى الأطفال وتضاعف لدى البالغين منذ عام 1990.

ويعاني مليار شخص في العالم، أو 1 من كل 8 من سكان العالم، من السمنة المفرطة مع مؤشر كتلة الجسم (BMI). أكثر من 30 عامًا ، كما إن البقاء ملتصقًا بالشاشات وزيادة تناول الوجبات السريعة هي بعض العوامل التي يبدو أنها تسرع السمنة لدى الأطفال.

مخاطر السمنة لدى الأطفال

يجب على الآباء معالجة السمنة لدى الأطفال لأن الوزن الزائد لدى الأطفال يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مضاعفات للبالغين مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومشاكل المفاصل وأمراض الكبد التي يمكن أن تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع ، حيث إن البقاء مستيقظًا في وقت متأخر من الليل لمشاهدة الشاشة، وعدم الخروج للعب وتجنب الخضار والفواكه يمكن أن يكون مشكلة ويسبب السمنة لدى الأطفال الأصغر سنًا والمراهقين.

إن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة هي حالة طبية خطيرة قد تؤثر على الأطفال والمراهقين. ومن المرجح أن يعاني هؤلاء الأطفال من زيادة الوزن حتى في مرحلة البلوغ. وقد تجعلهم السمنة أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية مثل النوع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، قد يواجهون أيضًا الآثار الصحية الضارة للسمنة لدى الأطفال مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الأيضية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، ومشاكل التنفس (الربو، وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم)، وآلام المفاصل آباد: "التغيرات الهرمونية وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع حتى مرحلة البلوغ".