فيتامينات تحسن صحة العيون.. اعرفها

ضمان صحة البصر الجيدة أمر بالغ الأهمية، في حين أننا نركز غالبًا على التمارين البدنية واتباع نظام غذائي متوازن لتحقيق الصحة العامة، فمن السهل التغاضي عن عناصر غذائية محددة ضرورية للحفاظ على صحة العين المثالية، ومن بين هذه العناصر، تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا، حيث توفر طريقة طبيعية ويمكن الوصول إليها لدعم رؤيتنا وحمايتها.

فيتامين أ

يساعد فيتامين أ، المعروف باسم "فيتامين الرؤية"، في الحفاظ على صحة أعيننا في حالة مثالية. يساعد في الحفاظ على رؤية واضحة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويدعم عمل شبكية العين.

الجزر: الجزر مقرمش ونابض بالحياة، وهو غني بالبيتا كاروتين، وهو فيتامين أ الضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة.

المانجو والبابايا: هذه المسرات الاستوائية ليست لذيذة فحسب، بل توفر أيضًا جرعة صحية من فيتامين أ لدعم وظيفة العين.

الخضروات الورقية: السبانخ واللفت وغيرها من الخضروات الورقية مليئة بفيتامين أ، إلى جانب العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الحيوية لصحة العين.

فيتامين E

يعمل فيتامين E كمضاد قوي للأكسدة، مما يحمي أعيننا من الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تساهم في أمراض العين المرتبطة بالعمر.

بذور عباد الشمس: بذور عباد الشمس المقرمشة واللذيذة هي وجبة خفيفة مريحة مليئة بفيتامين E لدعم صحة العين.

اللوز: هذه المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية ليست مجرد وجبة خفيفة مرضية ولكنها أيضًا مصدر غني لفيتامين E، الضروري للحفاظ على صحة العيون.

فيتامين c

يشتهر فيتامين C بخصائصه المعززة للمناعة، ويلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز صحة العين. وهو يدعم صحة الأوعية الدموية في العين وقد يقلل من خطر إعتام عدسة العين.

البرتقال والليمون: ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون مليئة بفيتامين C، مما يوفر انتعاشًا لتغذية عينيك

البروكلي: هذه الخضار متعددة الاستخدامات ليست مليئة بالعناصر الغذائية فحسب، بل هي أيضًا مصدر غني لفيتامين C، الضروري للحفاظ على صحة العين المثالية.