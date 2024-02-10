محافظ الغربية يناقش الاستعدادات الخاصة بإطلاق أكبر حملة لعلاج أمراض العيون للطلاب

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم بحضور النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدير المبادرات بجمعية الليونز الدولية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق أكبر حملة للكشف وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس بالغربية.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة ستقوم بفحص عيون الطلاب بالمدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وستضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية.

افتتح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الدورة الكشفية القمية الــ 31، التي تقام على أرض مجمع الكليات بسبرباى بحضور الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووفود 13 جامعة مصرية، المنعقدة خلال الفترة من 3 وحتى 12 من فبراير الجاري.

رحب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة خلال كلمته بوفود الجامعات الـ 13 المشاركين بالدورة الكشفية، مؤكدًا أهمية الدورة القمية، باعتبارها لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة في 7 مجالات متنوعة، تضم المجلات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية والجوالة، موضحًا أن الدورة الكشفية تهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها.

وأضاف أن الجامعة قد أنهت كافة استعدادتها لبدء الدورة الكشفية، مشيدًا بأداء طلاب الجامعات المصرية في الأنشطة بالدورة الكشفية، خاصةً في مهارات الاعتماد على النفس وروح التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب المشاركين.

وأكد الدكتور مجدي وكوك، أن الأنشطة الطلابية تعتبر الركيزة الرئيسية لبناء شخصية الطلاب وتعزيز مفاهيم ومفردات الوعي القومي، موجها الشكر والتقدير لجميع المشاركين من الجامعات المصرية.