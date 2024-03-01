الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأمين العام لنقابة المهندسين يعلن اكتمال النصاب للجمعية العمومية للقابة

الأمين العام لنقابة
الأمين العام لنقابة المهندسين

أعلن المهندس محمود حامد عرفات– الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال نصاب الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 801 مهندس، حيث أعلن "عرفات" انعقاد الجمعية في تمام الثانية عشر ظهرًا، وتم رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة،  وقال "عرفات":  "إن فعاليات الجمعية العمومية ستُستأنف عقب أداء صلاة الجمعة".

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اعتماد ميزانية النقابة

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.


يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.

يذكر أن اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، خلال جلسته، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكافة بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

الأمين العام لنقابة المهندسين للجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة السياسة العامة للنقابة اعتماد ميزانية النقابة

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