إقبال محدود على الجمعية العمومية لـ"الصحفيين" (صور)

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، المنعقدة الآن بمقر النقابة، إقبالًا محدودًا للغاية من أعضاء الجمعية العمومية.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح اليوم.

يأتي ذلك إعمالًا لنص المادة (٣٣) من قانـون النقابـة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م)

وتناقش الجمعية العمومية جدول أعمال كالتالي:

١- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس ٢٠٢٣م.

٢- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠٢٣م حتى فبراير ٢٠٢٤م.

۳- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وكذلك للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤م.

٤- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (٥٠٪ + ١) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ٢٠٢٠٢٤/٣/١٥ (٢٥٪).