الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

انطلق منذ قليل، التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة العامة.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح اليوم.

يأتي ذلك إعمالًا لنص المادة (٣٣) من قانـون النقابـة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م)
 وتناقش الجمعية العمومية جدول أعمال كالتالي:

١- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس ٢٠٢٣م.
٢- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠٢٣م حتى فبراير ٢٠٢٤م. 

۳- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وكذلك للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤م. 
٤- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ( ٥٠٪ + ١) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ٢٠٢٠٢٤/٣/١٥ ( ٢٥ ٪).
 

"الصحفيين" تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس

فيما دعت نقابة الصحفيين لحضور الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.

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