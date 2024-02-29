كرم جبر: الأعلى للإعلام حريص على التعاون مع جميع دول القارة السمراء

شهد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ختام الدورة التدريبية الأساسية رقم 25 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية، بحضور السفير حاتم حسوبة مساعد نائب وزير الخارجية، والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس.



واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر كلمته بالترحيب بالزميلات والزملاء الإعلاميين والصحفيين الأشقاء من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الدورات تؤكد حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء.



وأضاف أنه يتمنى أن يكون الحضور استفادوا من الدورة، لتطوير العمل الإعلامي في الدول الإفريقية الشقيقة، وأن يكون هناك تواصل دائم بين الحضور والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة على التعاون لإنجاح دورات تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة.



فيما أكد المتدربون سعادتهم بالتواجد في هذه الدورة، موجهين الشكر إلى الدولة المصرية بكامل أجهزتها على الجهود المبذولة لصالح أبناء القارة السمراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية على تنظيم هذه الدورة المهمة، مختتمين حديثهم: "تحيا مصر.. تحيا الوحدة الإفريقية".

10 متدربين من 5 دول إفريقية



يذكر أنه تم خلال الدورة تدريب 10 متدربين من 5 دول إفريقية، وهم من مالي أبوبكر محمد طولو، مدير البرنامج الإذاعي، ومامودو كمارا، مقدم برنامج إذاعي، ومن النيجر، رحمه دولا، مخرجة، وعائشة ميكائيل، صحفية، ومن تنزانيا، عثمان سويد سالم، مسئول إعلامي بوزارة الداخلية، وجمعة محمد علي، مسئول إعلامي بوزارة الداخلية، ومن الجزائر، عبدالحق عمر محمد، صحفي متخصص ورئيس تحرير إذاعة خشله بالإذاعة الجزائرية، ويحيى محمد يحيى، محرر صحفي بإذاعة تندوف الجزائرية، ومن تشاد، إبراهيم بو بكر سلمان، صحفي بالوكالة التشادية للأنباء والنشر، وأحمد خميس جمع، سكرتير تحرير.



كما تم خلال الدورة تناول عدد من الموضوعات، وهي فن الإلقاء والصوتيات، والإذاعات الخارجية، والأخبار والصحافة البناءة، والتكنولوجيا والفجوة الرقمية والتضليل الإعلامي، ودور القضاء الدولي في تسوية النزاعات الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والصحافة الاستقصائية، ومهارات المراسل، والإنتاج الإعلامي الرقمي، وحروب الجيل الرابع والخامس، والمونتاج والجرافيك والإنفوجراف، والموارد المائية بالقارة، وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية.



وتخلل البرنامج التدريبي عدد من الزيارات، وهي مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، والأهرامات، والمتحف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى سهرة على باخرة نيلية.