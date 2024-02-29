الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح للأعضاء الجدد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وفي بداية كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته لوجوده بين أبنائه المحامين الجدد، وترؤسه جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصلًا بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

قلعة الحريات

وقال عبدالحليم علام، إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محامٍ، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محاميًا ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويطبق عليه قانون المحاماة، لافتة إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة، فيجب أن يكون هناك تواصل بين الأجيال، كي يتعلم شباب المحامين من شيوخ المهنة.

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وتابع: "إن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب أن تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أداء قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميًا لنقابة المحامين".

وطالب الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية إلى آخره.

وشدد نقيب المحامين، على الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

وشدد على أهمية القراءة والاطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

وأضاف أنه «يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات عليهن أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها».

واختتم: "إننا نأمل فيكم أن تكملوا مسيرة أسلاف عظام سبقوكم في نقابة المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا يتولى شئونها سوى العظماء، لأن نقابة المحامين قيمتها وعظمتها وشموخها قائمة منذ قديم الزمان".

حضر جلسة حلف اليمين، حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد الكسار، محمد كركاب، محمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة.

نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الخميس جلسة حلف اليمين بالمعادي

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