حسين هريدي: منطقة الشرق الأوسط في مراحل إعادة تشكليها.. وأمريكا تسعى لريادة إسرائيل

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن القضية الفلسطينية منذ 1948 كانت ومازلت حتي الآن قضية لاتخص القلسطينيين ولا المنطقة وحدها بل هي قضية أمن قومي لمصر وأن أرض فلسطين هي حدودنا الشرقية وستظل قضيتنا علي مستوي الدولة المصرية كلها فى كل وقت.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتى.

وأوضح السفير هريدى، أن هناك محاولات َمستمرة بدأت مبكرا من الولايات المتحدة ضد مصر للتضييق علي دورها سمح بها النظام السابق مع الأسف مع انشاء المجلس الرئاسى المصري الأمريكي الذي ضم رجال أعمال ومعهم وجوه من الشباب لمحاولة فرض شخصيات بعينها علي الساحة السياسية وذلك منذ عام٢٠٠٢.



وقال، إن عام ٢٠٠٣ شهد العدوان الأمريكي علي العراق وذلك لتحطيم الجبهة الشرقية من المتطقة وبعدها فرض العقوبات على سوريا.

وأوضح في ندوة لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين أن منطقة الشرق الأوسط في مراحل إعادة تشكليها وامريكا تسعي دائما أن تكون إسرائيل هي الرائدة في المنطقة، مؤكدا الدور المصري في الشرق الأوسط لم يتغير وخاصة القضية الفلسطينية وأن ما يحدث في غزة خطة لم تكون وليدة اليوم.

واستطرد أن ما يحدث في غزة هو مرتبط بمرحلة تنفيذ المشروع الصهيوني الذي وضعته إسرائيل وهو أن حدودها من البحر المتوسط حتي نهر الأردن وهذا الخطة يقوم بتنفيذها الآن نتنياهو، مشيرا إلى أن اسرائيل عضو في امم المتحدة وليس لها حدود دولية معترف بها في المجتمع.

وأضاف أن خطة دولة اسرائيل من البحر المتوسط حتي منطقة بحر الأردن هي التي ستفرض علي العرب فيما بعد وجزء كبير من الضفة الغربية سيضم لإسرائيل فيما بعد فضلًا عن أن اسرائيل هي التي سمحت لحماس بإحداث خلاف لضرب وحدة صف الفلسطينين من الداخل.

وأضاف هريدي: أنه منذ ٧ اكتوبر لما تدعو أمريكا إلى وقف اطلاق النار، وعندما تحدثت عن ذلك ربطت ذلك بالإفراج عن الرهائن وهو مايعني ان العملية العسكرية مستمرة.