الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير حسين هريدي: مصر صممت أمام "العدل الدولية" على الوقف الفوري لإطلاق النار

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري أمام محكمة العدل الدولية صمم على المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة بشكل فوري.

إدانة مشروع القرار الأمريكي 

وأكد السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج لـ " نشرة دي إم سي"، أن مصر أدانت مشروع القرار الأمريكي، الذي كان يعطي الحق بصورة غير مباشرة للكيان الصهيوني باستمرار عدوانه على قطاع غزة.

معاناة شعب فلسطين 


وأضاف في حديثه، أن مصر من بين 51 دولة تقدموا بمذكرات لمحكمة العدل الدولية ردًا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022، حيث طلبت الجمعية العامة ردًا على السياسات الغاشمة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه الأصيل.

حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق نشرة دي إم سي قناة دي أم سي مرافعة مصر أمام العدل الدولية

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية