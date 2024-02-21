السفير حسين هريدي: مصر صممت أمام "العدل الدولية" على الوقف الفوري لإطلاق النار

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري أمام محكمة العدل الدولية صمم على المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة بشكل فوري.

إدانة مشروع القرار الأمريكي

وأكد السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج لـ " نشرة دي إم سي"، أن مصر أدانت مشروع القرار الأمريكي، الذي كان يعطي الحق بصورة غير مباشرة للكيان الصهيوني باستمرار عدوانه على قطاع غزة.

معاناة شعب فلسطين



وأضاف في حديثه، أن مصر من بين 51 دولة تقدموا بمذكرات لمحكمة العدل الدولية ردًا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022، حيث طلبت الجمعية العامة ردًا على السياسات الغاشمة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه الأصيل.