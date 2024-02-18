الأحد 18 فبراير 2024
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حسين هريدى: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" تؤكد دفاعها عن حقوق الفلسطينيين

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف.

حسين هريدي: الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير

وأضاف "هريدي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وتابع: "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" مؤكدًا أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.

مصر المذكرة المصرية محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين

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