أيمن الرقب عن تقدم مصر بمذكرة لـ"العدل الدولية": تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الذي صدر اليوم من الهيئة العامة للاستعلامات على لسان ضياء رشوان مهم جدًا، حيث لا يتحدث عن محاكمة الاحتلال فقط، إنما يطالب بالتعويض والانسحاب من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الرقب في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستطالب بوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حراك مصر مهم جدًا، في ظل عدم اعتراف إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أن مصر دولة مهمة ولها ثقل كبير جدًا.

كما أكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها، وكل هذه الإجراءات مهمة للبناء عليها في المستقبل.