"ادعم نقابتك" توضح مطالب الجمعية العمومية للمحامين من مجلس النقابة القادم

استعرض عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، على مقعد استئناف القاهرة، طلبات الجمعية العمومية من مجلس النقابة القادم قبل الانتخابات.

وقال جابر، في بيان له، إن زيادة المعاشات بالشكل الذي يحفظ للمحامين وأسرهم حياة كريمة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 2500 جنيه والحد الأقصى 6000 جنيه مع زيادة سنوية لا تقل عن 10 في المائة، هي أولى مطالب الجمعية العمومية.

وأكد أهمية رفع سقف العلاج وخاصة الأسنان، وحل مشكلة الضريبة المضافة والفاتورة الإلكترونية، وحل مشاكل المحامين فى ممارسة أعمالهم داخل المحاكم، خاصة المكاتب الأمامية وتوفير سيارات النقابة لنيابات أكتوبر والهرم.

ضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية

كما طالب بضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية، والتنبيه على موظفى النقابة بالتعامل مع المحامين باحترام، وخاصة موظفي المعاشات ونقلها لمقر النقابة العامة، منوها إلى ضرورة العمل على استمرار ممارسة المحامى للمهنة بعد المعاش أسوة بالقضاة والشرطة.

وشدد أن برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين يتضمن آليات واضحة لتنفيذ مطالب الجمعية العمومية.

وكان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين الموافق 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد الأستاذ نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024.

والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024 من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.