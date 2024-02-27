الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"ادعم نقابتك" توضح مطالب الجمعية العمومية للمحامين من مجلس النقابة القادم

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

استعرض عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، على مقعد استئناف القاهرة، طلبات الجمعية العمومية من مجلس النقابة القادم قبل الانتخابات.

وقال جابر، في بيان له، إن زيادة المعاشات بالشكل الذي يحفظ للمحامين وأسرهم حياة كريمة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 2500 جنيه والحد الأقصى 6000 جنيه مع زيادة سنوية لا تقل عن 10 في المائة، هي أولى مطالب الجمعية العمومية.

وأكد أهمية رفع سقف العلاج وخاصة الأسنان، وحل مشكلة الضريبة المضافة والفاتورة الإلكترونية، وحل مشاكل المحامين فى ممارسة أعمالهم داخل المحاكم، خاصة المكاتب الأمامية وتوفير سيارات النقابة لنيابات أكتوبر والهرم.

ضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية

كما طالب بضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية، والتنبيه على موظفى النقابة بالتعامل مع المحامين باحترام، وخاصة موظفي المعاشات ونقلها لمقر النقابة العامة، منوها إلى ضرورة العمل على استمرار ممارسة المحامى للمهنة بعد المعاش أسوة بالقضاة والشرطة.

وشدد أن برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين يتضمن آليات واضحة لتنفيذ مطالب الجمعية العمومية.

وكان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين  رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين الموافق 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد الأستاذ نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024.

 والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024 من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة. 

المحامي عبد المجيد جابر عبد المجيد جابر المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك ادعم نقابتك المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك نقابة المحامين انتخابات المحامين 2024

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع مجلس "المحامين" لبحث أحكام القضاء الإدارى بشأن انتخابات النقابة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة