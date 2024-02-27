الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حسين هريدي: مصر تقف بمفردها ضد العدوان الإسرائيلي دون حليف استراتيجي

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، ان اسرائيل مصممة علي أن يكون لها تواجد في منطقة رفح وهو ما ترفضه مصر التي  تقف الآن بمفردها ضد العدوان الإسرائيلي دون ان يكون لها حليف استراتيجي لها، مشيرا: الآن حدود مصر كلها مشتعلة في جميع الجبهات وهي أهم حدود استراتيجية لمصر. 


جاء ذلك خلال الندوة التي  نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتى.

وأشار إلى إن الأمن القومي لمصر ليس فقط تأمين حدودنا بل هناك ايضا حدود استراتيجية نعمل علي الحفاظ عليها من خارج الحدود ولأن مصر عندما تتحرك تهز الشرق الأوسط فإن ما يحدث الآن هو محاولة لتحييد الدور المصري.

 

وأشار هريدي، إلى أن المشروع الجديد للشرق الأوسط أن تظل مصر داخل حدودها بالرغم ان ما يحدث في هذه المناطق يمثل تهديد لأمننا القومي، وأن الذي يحدث الآن يتطلب مننا وعي لدى الرأي العام بأبعاد الحقيقة الاستراتيجية لما يدور في قطاع غزة وخاصة في اليوم التالي بعد حرب غز والشرق الأوسط.

 

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ولفت، أن ملامح التسوية في  قطاع غزة هي احد بنود صفقة القرن المنسوبة للرئيس السابق ترامب لكن إدارة بايدن لم تلغي اي قرار من قرارات صفقة القرن حتى الآن. 


وأشار إلى أن استئناف تنفيذ ما ورد في صفقة القرن الذي وضعها في واقع الأمر نتنياهو، وهو مايجب أن يعيه  الرأي العام الذي تم اختراقه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الإعلام في تزييف التاريخ ودفع الرأي العام المصري لقبول المخطط الجديد في الشرق الأوسط.


وشدد: "مصر لاستطيع ولا يمكنها أن تتنفس داخل حدودها فقط ولها حدود استراتيجية وحدود وجغرافية، مبديا تخوفه من الطابور الخامس في مصر الذي له أذرع ماليه واقتصادية ووسائل إعلام تتحدث باسمه في مواجهة الرأي الإعلامي المصري
وهو عامل يجب ان نضعه في الاعتبار".

السفير حسين هريدي وزير الخارجية إسرائيل مصر حدود استراتيجية الكاتب الصحفي حسين الزناتي

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