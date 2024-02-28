سامح عاشور يستعرض رؤيته لإدارة أصول نقابة المحامين

رأى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أنه قد آن الأوان لتفعيل ما تم إقراره عام 2019 بإنشاء شركة مساهمة اقتصادية تنشئها النقابة وفتح باب الاكتتاب للمحامين، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم على المحامين على مستوى الجمهورية لمن يريد الاستثمار في أمواله داخل أنشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.

وأضاف خلال لقاؤه بمحامين سوهاج، أن غرض إنشائها كمرحلة أولى إدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وإنشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والإدارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري، إلى جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقا لأحكام قانون التمويل السلعي، هذا بالإضافة إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها وأداوتها من القاعدة إلى القمة.

وأكد عاشور على أنه آن الآوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل على عودة هيبتها التي باتت مفقودة.