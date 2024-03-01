الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بمستشفيات ميدانية ودخول وفود طبية لعلاج الجرحى

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء السكنية، لافتا إلى أن طواقمه تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية":، " نطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم علاج للجرحى".

الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسة العقاب الجماعي

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع شعبنا ولا يبالي بالنداءات الدولية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة ومناطق ومخيمات النازحين في جنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.