الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزى 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

موعد اجتماع البنك المركزى القادم 2024.. من كلمات البحث الأوسع انتشارًا بين المصريين عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض التفاصيل في السطور التالية..

موعد اجتماع البنك المركزى 2024

الخميس 28 مارس 2024: الاجتماع  الثانى المركزى المصرى 

يترقب الجميع موعد الإجتماع الثانى للبنك المركزى المصرى ومن المنتظر  أن يكون يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 ، لمناقشة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت أو بالزيادة 

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الاجتماع الأول للبنك المركزى المصرى 2024

وعقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال 2024، يوم الخميس الأول من فبراير 2024،  وقررت رفع أسعار كل من عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك كانت بواقع 200 نقطة أساس، لكي يصل على الترتيب إلى حوالي 21.25%، 22.25% 21.75%.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 2024

نشر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى المواعيد المقررة لعقد إجتماعات  لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لهذا العام  2024 كالتالى :

الاجتماع الأول

عقدت لجنة السياسات المالية بالمركزى المصرى اجتماعها الأول لهذا العام فى 1 فبراير الحالى 2024.

الاجتماع الثاني

وحددت الإعلان الذى نشره موقع البنك المركزى  المصرى موعد عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية وخصص له  يوم 28 من مارس 2024.

الاجتماع الثالث

وبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي سيأتي بتاريخ الاجتماع 23 من مايو 2024.

الاجتماع الرابع

ويعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات في عام 2024 بتاريخ 18 من يوليو 2024.

الاجتماع الخامس

وموعد انعقاد الاجتماع الخامس بالبنك المركزي  كما أشار البيان سالف الذكر فيكون بتاريخ 5 من سبتمبر 2024.

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الاجتماع السادس

ويعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في يوم 17 من أكتوبر  2024 حسب منشور البنك المركزى المصرى. 

الاجتماع السابع

أما بالنسبة للاجتماع السابع بلجنة السياسات النقدية فسيتم عقده بتاريخ 21 من نوفمبر 2024.

الإجتماع الثامن

و ينعقد الاجتماع الثامن وهو الاجتماع الأخير في عام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك بتاريخ 26 ديسمبر.

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