"تعليم القاهرة" تستضيف ورشة عمل حول آليات تنفيذ "المشروع الوطني للقراءة" (صور)

استضاف ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ورشة عمل لآليات تنفيذ مسابقة (المشروع الوطنى للقراءة) بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لتسجيل واشتراك وتدريب الطلاب بجميع المراحل التعليمية (الإبتدائي - الإعدادى - الثانوى العام - تعليم فنى).

وجاءت الورشة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية وتحت إشراف الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية أميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات بالقاهرة فريق العمل بمكتبة المديرية، وبحضور كل من زينب نور الدين مشهور مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الله عمارة منسق الفريق وأمين أبو بكر عضو بالفريق وأحمد الصاوى عضو بالفريق.

تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه سيتم تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس الحكومية والخاصة بكافة المراحل التعليمية عن طريق أخصائى المكتبات على موقع المشروع الوطنى للقراءة كما تتيح الفرصة لجميع المعلمين بجميع التخصصات وأخصائين المدرسة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن المشروع يرتكز على الطالب المثقف والمعلم المثقف وتهدف مسابقة المشروع الوطنى للقراءة إلى زيادة وعى الطلبة بأهمية القراءة فى اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية الناقدة لدى الطلاب،كما تساعدهم على تطوير المهارات الحياتية وبناء شخصية الطلبة لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا وتحسين استيعابهم للمتاهح عبر القراءة الهادفة.

فاعليات المشروع الوطني للقراءة

فاعليات المشروع الوطني للقراءة

فاعليات المشروع الوطني للقراءة