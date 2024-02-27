"تعليم القاهرة" تعلن انطلاق نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري (صور)

أطلقت مديرية التربية والتعليم بـ القاهرة، الثلاثاء، نموذج محاكاة الحوار الوطنى برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن النموذج يهدف لإعداد الكوادر الطلابية وتأهيلهم قياديا للمشاركة فى صنع القرار فى ضوء خطة اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للعام الدراسى 2023 /2024.

ونظمت مديرية تعليم القاهرة، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية "نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى ضوء خطة اتحاد طلاب مدارس القاهرة ".

وبدأت الجلسة بالسلام الجمهورى ثم القرآن الكريم وافتتحت الجلسة بكلمة لمدير المديرية ورحب خلالها بالحضور فى الصرح العظيم لعرض نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى جلسة دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية لمدارس القاهرة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتأهيلهم فى صنع القرار ومساعدتهم فى دعم حقوق الإنسان فى إطار من الديمقراطية ولتحملهم مسئولية اتخاذ قرارات بشكل أفضل وإعدادهم للمشاركة فى مختلف الأنشطة.

نماذج المحاكاة تساهم في تطوير القدرات

وأوضح وكيل تعليم القاهرة أن نماذج المحاكاة تساهم فى تطوير القدرات القيادية للطلبة وتمكبنهم من اكتساب مهارات جديدة ومعرفة.

وتوجهت د.همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية بالشكر لكل المشاركين فى هذا النموذج لمحاكاة الحوار الوطنى المصرى فى ضوء خطة اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مشيرة إلى سعادتها بالقاء معهم، لتنفيذ التجربة لاتحاد الطلاب وإعداد بلدنا المستقبلية.

وأكدت "أبوكيلة" سعادتها بالحوار والتعليقات أثناء المحاكاة وعرض أفكار مدعمة وتوصيات فى نهاية عرض النموذج، موجهة بفكرة تفعيل الأنشطة وإدخال إدراج بعض الرياضيات فى الحافز الرياضى، مشيرة إلى أنها دائمة الاهتمام باستقبال الافكار الجديدة والمميزة لاتحاد الطلبة فى تنفيذ خطط جديدة تليق يشباب القاهرة.

ويهدف نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى خلق بيئة مفكرة كبيئة الحوار الوطنى المصرى لمواكبة متطورات الدولة المصرية فى ظل دعم الرئيس، لتعزيز الكوادر الطلابية وتأهيلهم قياديًا لإعدادهم للمشاركة فى صنع القرار المنظم للاتحادات الطلابية والريادة.

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري

جانب من نموذج محاكاة الحوار الوطني المصري