مارتن جريفيث: أشعر بالترويع من تقارير مقتل وإصابة المئات مما ينتظرون المساعدات في غزة

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ -في تغريدة على موقع (X) مساء اليوم الخميس؛ تعليقا على مقتل أكثر من مائة شخص كانوا ينتظرون المساعدات في غزة- إن الحياة تستنزف من غزة بسرعة مرعبة، وأضاف أن غزة وبعد مرور خمسة أشهر من الحرب لايزال لديها مايصدم الجميع.

المسؤول الأممي أشار إلى أنه يشعر بالترويع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة المئات ممن كانوا ينتظرون المساعدات في غرب غزة اليوم، ولفت إلى أن أعداد القتلى اليوم في غزة تصل بعدد الضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 30 ألف شخص.