الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مارتن جريفيث: أشعر بالترويع من تقارير مقتل وإصابة المئات مما ينتظرون المساعدات في غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ -في تغريدة على موقع (X) مساء اليوم الخميس؛ تعليقا على مقتل أكثر من مائة شخص كانوا ينتظرون المساعدات في غزة- إن الحياة تستنزف من غزة بسرعة مرعبة، وأضاف أن غزة وبعد مرور خمسة أشهر من الحرب لايزال لديها مايصدم الجميع.

المسؤول الأممي أشار إلى أنه يشعر بالترويع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة المئات ممن كانوا ينتظرون المساعدات في غرب غزة اليوم، ولفت إلى أن أعداد القتلى اليوم في غزة تصل بعدد الضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 30 ألف شخص.

الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الإغاثة حالات الطوارئ غزة- القتلى

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية

لليوم الـ14.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

الرئيس السيسى يهنئ رئيس الدومينيكان بذكرى يوم الاستقلال

بدء أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية برئاسة عمان

السبت.. الأوبرا تُنظم "ليلة في حب عبد الحليم حافظ وشادية" بدمنهور

اليابان تخفف لوائح التأشيرات لجذب المزيد من الطلاب الأجانب والعاملين‎

العثور على 3 جثامين من ضحايا حادث "معدية نكلا" بالجيزة

الرئيس الفلبينى: سنواصل رفع مستوى علاقاتنا مع أستراليا

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70