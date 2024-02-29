العثور على 3 جثامين من ضحايا حادث "معدية نكلا" بالجيزة

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، عن أن فرق الإنقاذ النهري والضفادع البشرية وبمعاونة الأهالي عثرت على ثلاثة جثامين من ضحايا حادث غرق معدية نكلا بالجيزة، من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ.



وأوضح محافظ كفرالشيخ- في بيان اليوم الخميس- أنه تم العثور على جثامين كل من: "سيف إبراهيم هنداوي، محمود محمد السيد، عبدالرحمن ياسر الغرياني"، مقدمًا الشكر لمحافظ الجيزة أحمد راشد، وجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.



وأعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في عملية الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجميع أبنائها، وتقديم كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة قد ورد لها بلاغ يفيد بغرق معدية محملة بعمال في قرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع عدد من العمال داخل نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث؛ وذلك من أجل عمل الفحوصات والمعاينات اللازمة، حتى يتم تحديد عدد الضحايا ونقل الجثامين إلى المستشفى.