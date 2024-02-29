الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

بدء أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية برئاسة عمان

أعمال الدورة الـ43
أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية

بدأ اجتماع الدورة 43 للجنة الوزارية للمرأة العربية، اليوم الخميس، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة) برئاسة سلطنة عمان، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ وذلك بحضور الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - في كلمتها خلال الاجتماع اليوم - أهمية البيان العربي الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 68 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) تحت عنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة " وهو الموضوع ذو الأولوية الذي سيناقش خلال أعمال لجنة وضع المرأة لهذا العام والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس المقبل في نيويورك.


وشددت السفيرة هيفاء أبو غزالة على أهمية دعم التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية في ظل الأحداث غير المسبوقة جراء الحرب على غزة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستعقد فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة بعنوان "كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة Breaking Chains: Women’s Quest for Life in Gaza" بحضور رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بتاريخ 11 مارس المقبل بمقر الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك.

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وأوضحت أن الفعالية ستلقي الضوء على ما تعانيه المرأة والفتاة الفلسطينية في إطار الموضوع الرئيسي الذي تناقشه لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام، بهدف إيصال صوت المرأة العربية في هذا المحفل الدولي الهام من خلال متحدثين رفيعي المستوى من ضمنهم متحدثين دوليين من خارج المنطقة العربية.


وتناقش الدورة 43 للجنة الوزارية للمرأة العربية عددًا من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، منها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030، والتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، وقضايا المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتغير المناخي ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلًا عن التعاون الإقليمي والدولي والثنائي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.

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