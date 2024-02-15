الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

جامعة الدول والبرازيل تتفقان على ضرورة وقف الانتهاكات في غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اتفق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة وقوف العالم ضد استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على انهائها حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين. 

وأكد دا سيلفا وأبو الغيط أهمية العمل لادخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين وفق آلية مستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، الخميس، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي بأن أبو الغيط أعرب عن تقديره لشخص الرئيس البرازيلي ومسيرته التاريخية الحافلة وتجربته الملهمة لدول الجنوب، كما ثمن عاليا للعلاقات التي تجمع العالم العربي بالبرازيل على كافة الأصعدة.

استمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية

أضاف رشدي أن أبو الغيط أكد، خلال اللقاء تطلعه لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية، خاصةً خلال المرحلة الحالية التي تشهد هجومًا إسرائيليًا غير مسبوق على غزة وعجزا دوليا واضحا عن تحقيق وقف لإطلاق النار.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس دا سيلفا اجتمع مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وألقى خطابًا أكد فيه على استمرار دولته في دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى أهمية العمل على إيجاد حل للقضية عبر الطرق السلمية ومن خلال الأمم المتحدة.

كما أكد دا سيلفا أهمية العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتحرير الأسرى وعقد مفاوضات سياسية تفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.

وبيّن الرئيس دا سيلفا في كلمته أهمية إيلاء مسألة إصلاح الحوكمة الدولية والمؤسسات الدولية أولوية على الأجندة الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جمهورية البرازيل جامعة الدول العربية الحرب الإسرائيلية قطاع غزة المدنيين الفلسطينيين

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