إلغاء الفيتو.. البرازيل تدعو مجلس الأمن لتبنى قرار إنشاء دولة فلسطينية

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مجلس الأمن، إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية، بجانب دولة إسرائيل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك سلم دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا في الوقت ذاته بإلغاء حق الفيتو في مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة، ألقاها الرئيس البرازيلي، الخميس، أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وحشد من الدبلوماسيين والإعلاميين.

قال الرئيس البرازيلي: "إن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في رفح تمثل كارثة جديدة"، مؤكدًا أنه من الملح وقف هذه العمليات.

سعيد بالعودة للجامعة العربية بعد 20 سنة من حضوري

أضاف “أنا سعيد بالعودة للجامعة العربية بعد 20 سنة من حضوري أول مرة "في إشارة إلى زيارته لجامعة الدول العربية في ولايته السابقة"، موجهًا التحية إلى الأمين العام للجامعة العربية والحضور.

وقال "نحن فخورون في البرازيل بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربطنا بالعالم العربي"، مشيرا إلى أن البرازيل البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بمكانة عضو مراقب في الجامعة العربية.

وأضاف "لقد كان لي الشرف أن أكون الرئيس البرازيلي الأول الذي يعتلي هذه المنصة في 2003 (في إشارة لإلقائه كلمة أمام مجلس الجامعة العربية". ونوه بالتزام الجامعة العربية بالاستقرار والتنمية، ومشددًا على أهمية دورها.

وتابع "نريد تعزيز العلاقات مع الجنوب العالمي"، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية لمصر والجامعة العربية سبقها زيارة للإمارات وقطر، وهي تعكس رغبة البرازيل في تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

أشار إلى أن بلاده لديها ممثلون دبلوماسيون في 18 دولة عربية من بين 22 دولة، وتعمل على تعزيز العلاقة مع العالم العربي في مجالات الثقافة والعلوم والتنمية على وجه الخصوص.