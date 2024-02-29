الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية

منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) في العلوم الأساسية لعام 2023.
وأوضحت منظمة اليونسكو، في بيان اليوم الخميس، أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الإنجازات الكُبرى في البحث والتعليم والتعاون الدولي في العلوم الأساسية بالتخصصات الأتية (الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجيا) وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن أن هذه الجائزة توفر الأسس الذي يُمكن من خلالها نشر المعرفة العلمية للنهوض بالابتكار.

 

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية لعام 2023

تفاصيل وشروط الجائزة

وتُمنح الجائزة سنويًا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المُتميزة في العلوم الأساسية ذات الأثر العالمي أو الإقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار، تُمنح 250 ألف دولار لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلومة لكل منهما.

وتتمثل شروط الجائزة في تقديم الإنجازات العلمية المُتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك وفقًا للقواعد التالية: تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة، الامتياز في البحوث بالمجالات التي تشملها العلوم الأساسية، التعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية، مُساهمات المرشح المُتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها، ولا تُمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة، ولا يوجد سن مُحدد للتقدم للجائزة.

 

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لمعرفة الشروط وتعبئة استمارة التقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، واستيفاء أوراق الترشح، حتى تتمكن اللجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن عبر الرابط التالي:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlDWV631pOVBDowaF81Q3N5dUNlczUzhKVFAxS0kzOUpVSklNNkM4VTZOTCQlQCN0PWcu
كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 8 مارس 2024، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن أخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 15 من الشهر ذاته عبر الرابط التالي:
[email protected]
[email protected]

اللجنة الوطنية المصرية للتربية العلوم والثقافة يونسكو منظمة اليونسكو اليونسكو روسيا ميندليف الدولية الإنجازات الك برى في البحث والتعليم

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