اليونسكو تثمن دور مصر لجهودها نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفوري ونفاذ المساعدات

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي تستضيفه البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو، حيث ثمن الوزير شكري التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية دور المنظمة في الحفاظ علي التراث العالمى الذي تزخر به مصر، ومؤكدا على حرص الجانب المصري على التنسيق الدائم مع المنظمة فيما يتعلق بدعم الموضوعات المتصلة بالثقافة في كافة الأطر الأممية ذات الصلة، سواء من خلال سفارتنا في باريس أو مكتب اليونسكو بالقاهرة، والذي يعد من أقدم المكاتب الإقليمية للمنظمة.

وردا على استفسار المسئولة الأممية بشأن تطورات الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء علي اقتناع مصر بمحورية واهمية دور المنظمة في الحفاظ علي تراث الماضي وتطوير رؤية للمستقبل، قائمة علي العلم والمعرفة، كان أحد أهم الأسباب التي دفعت بمصر لترشيح الدكتور خالد العناني للمنصب، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح المرشح المصري في الحصول على دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لاسيما على ضوء ما يمتلكه من خبرات عملية ومؤهلات علمية متميزة تؤهله للحصول على هذا المنصب المهم.

من جانبها، قدمت "أزولاى" جزيل الشكر لمصر على جهودها في دعم المجلس التنفيذي للمنظمة، معربة عن تقديرها الكبير للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في منظمة اليونسكو، وأشادت بما تمتلكه مصر من إرث حضاري كبير تتعاظم معه أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.

وأردف أبو زيد بأن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤي حول تداعيات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على التأكيد علي المعاناه الكبيرة التى يتعرض لها سكان القطاع، بما في ذلك طلاب المدارس والصحفيين، فضلا عن تبعات الحرب التى ترتب عنها إلحاق بالغ الضرر بدور العبادة الإسلامية والمسيحية، مستنكرا في هذا الصدد ازدواجيه المعايير التي تنتهجها بعض الدول الغربية حيال الأزمة.

وقف إطلاق النار الفورى ونفاذ المساعدات

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بالإشارة الي أن المسئولة الأممية حرصت كذلك على تقديم الشكر لمصر لجهودها المستمرة نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفوري ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، ونوهت في هذا الصدد بأن منظمة اليونسكو بصدد إعداد خطة لدعم غزة في نطاق ولايتها، معربة عن تطلعها للحصول على دعم مصر في تنفيذ تلك الخطة، من جانبه، أكد وزير الخارجية على أن مصر لن تدخر أي جهد يستهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحرب.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على وتيرة العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الأممية.