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مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه من بوليفيا وأوروجواى والبرتغال تعزيز العلاقات والوضع بغزة

سامح شكري
سامح شكري

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، لقاءات مع نظرائه من بوليفيا سيلندا ساسو لوندا وأوروجواي عمر باجانيني والبرتغال جواو كرافينيو؛ وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية ⁧‫مجموعة العشرين‬⁩ بالبرازيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس" اليوم - إن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول الوضع في غزة.

ويقوم وزير الخارجية - حاليًا- بزيارة إلى ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

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