الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حكومة الاحتلال: الوفيات على خط المساعدات الإنسانية في غزة "مأساة"

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، اليوم الخميس، إن الأشخاص في غزة الذين قتلوا أثناء انتظارهم في طابور المساعدات الإنسانية "يشكلون مأساة واضحة، لكننا لسنا متأكدين من التفاصيل بعد".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد ما لا يقل عن 104 أشخاص، وإصابة 760 آخرين في حادثة فوضوية استخدمت فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الذخيرة الحية بينما كان المدنيون الفلسطينيون يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية. 

شاحنات المساعدات 

 

txt

عاهل الأردن: سنواصل إرسال المساعدات لغزة

وكان المدنيون يتجمعون حول شاحنات المساعدات التي وصلت حديثا على أمل الحصول على الغذاء، عندما بدأت الدبابات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية إطلاق النار على الناس في شارع هارون الرشيد غرب مدينة غزة، في منطقة الشيخ عجلين.

وزعم المسؤول الإسرائيلي لشبكة “سي ان ان” ، إن قوات الجيش استخدمت الذخيرة الحية على الأشخاص المحيطين بشاحنة المساعدات عندما "اقترب الحشد من القوات بطريقة شكلت تهديدًا، التي ردت على التهديد بالذخيرة الحية". 

وقال هايمان للصحفيين: "في مرحلة ما، كانت الشاحنات مكتظة، وقام الأشخاص الذين يقودون الشاحنات، وهم سائقون مدنيون في غزة، بدهس حشود الناس مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في نهاية المطاف، حسب ما أفهمه، ليس لدي أي شيء أكثر تحديدا عن ذلك. إنه وقال هيمان: "تتكشف".

وحذر عزت الرشق، العضو البارز في حركة حماس، من أن مقتل الأشخاص الذين يجمعون المساعدات من الشاحنات في غزة قد يؤدي إلى فشل المحادثات الجارية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال في بيان نشرته حركة حماس عبر تطبيق تليجرام، إن “المفاوضات ليست عملية مفتوحة”.

وقال الرشق: “لن نسمح أن يصبح مسار المفاوضات غطاءً لجرائم العدو المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة”.

قُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص وأصيب 760 آخرين يوم الخميس في حادث فوضوي حيث فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار بينما كان مدنيون فلسطينيون جياع يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

المساعدات الإنسانية الحكومة الاسرائيلية مأساة طابور

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

80 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة في الطريق لمصر

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

لجنة الحكام تقرر إسناد قمة نهائى كأس مصر لطاقم أجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70