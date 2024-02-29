الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

لو عامل ريجيم.. أطعمة توفر بروتينا أعلى من الدهون

ريجيم
ريجيم

يبحث أغلب من يتبع حمية غذائية لفقدان الوزن عن أطعمة تساعد فى رفع معدل البروتين فى الجسم عن معدل الدهون، للتمكن من بناء العضلات بدلا من تراكم الدهون، ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن الأطعمة التي تزيد البروتين عن الدهون وفقا لما جاء فى موقع "هيلث".

لحم البقر:

بعض قطع اللحم البقري هي مصدر للبروتين الخالي من الدهون، مثل شرائح اللحم المستديرة، ويقدم لحم البقر أيضًا عناصر غذائية قيمة مثل الحديد والزنك وفيتامينات ب.

ولكن يجب الحرص على تجنب قلي اللحم البقري جيدًا واختر طرقًا صحية للطهي مثل الشوي، ويمكن إضافة شريحة لحم مستديرة إلى طبق المعكرونة أو تقديمها مع الخضار والبطاطس المشوية.

 التونة:

توفر التونة فيتامين ب المركب وفيتامين أ وفيتامين د والحديد والسيلينيوم والفوسفور والدهون الأساسية، والتونة الخفيفة المعلبة المعبأة في الماء، والتونة الوثابة، والتونة ذات الزعانف الصفراء منخفضة الدهون وتوفر أكثر من 20 جرامًا من البروتين إلى جانب شطائر التونة والسلطات، أضف التونة مع الطماطم المفرومة والخيار والزيتون على الخضار الورقية للحصول على سلطة منعشة. 

سمك السلمون البري:

يوفر سمك السلمون البروتين ودهون أوميجا 3 الصحية للقلب والمواد المغذية المختلفة ومع ذلك، فإن بعض الأصناف تكون أصغر حجما مقارنة بأنواع أخرى،  على سبيل المثال، يحتوي سمك السلمون الأطلسي والملكي المستزرع على حوالي ضعف الدهون الموجودة في سمك السلمون السوكي والسلمون البري.

يمكن أن يكون سمك السلمون مشويًا أو مشويًا أو مخبوزًا أو مقليًا فى القلاية الهوائية، أضف إليها نكهات بسيطة مثل الليمون والملح والفلفل، أو ابتكر مع التوابل قم بتقطيعها على السلطات، أو قم بإقرانها مع الأرز، أو أضفها فوق خبز الحبوب الكاملة والأفوكادو.

السمك الأبيض:

في حين أن سمك السلمون والتونة معروفان باحتوائهما على نسبة عالية من أوميجا 3، إلا أن الأسماك الأخرى لا تزال توفر أوميجا 3 والبروتين والمواد المغذية وتشمل الأصناف الخالية من الدهون الأسماك ذات اللون الأبيض مثل سمك البلطي.

اطعمة يجب تناولها توفر بروتين اعلى من الدهون بروتين اعلى من الدهون الدهون حمية غذائية لفقدان الوزن رجيم

مواد متعلقة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية