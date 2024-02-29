لو عامل ريجيم.. أطعمة توفر بروتينا أعلى من الدهون

يبحث أغلب من يتبع حمية غذائية لفقدان الوزن عن أطعمة تساعد فى رفع معدل البروتين فى الجسم عن معدل الدهون، للتمكن من بناء العضلات بدلا من تراكم الدهون، ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن الأطعمة التي تزيد البروتين عن الدهون وفقا لما جاء فى موقع "هيلث".

لحم البقر:

بعض قطع اللحم البقري هي مصدر للبروتين الخالي من الدهون، مثل شرائح اللحم المستديرة، ويقدم لحم البقر أيضًا عناصر غذائية قيمة مثل الحديد والزنك وفيتامينات ب.

ولكن يجب الحرص على تجنب قلي اللحم البقري جيدًا واختر طرقًا صحية للطهي مثل الشوي، ويمكن إضافة شريحة لحم مستديرة إلى طبق المعكرونة أو تقديمها مع الخضار والبطاطس المشوية.

التونة:

توفر التونة فيتامين ب المركب وفيتامين أ وفيتامين د والحديد والسيلينيوم والفوسفور والدهون الأساسية، والتونة الخفيفة المعلبة المعبأة في الماء، والتونة الوثابة، والتونة ذات الزعانف الصفراء منخفضة الدهون وتوفر أكثر من 20 جرامًا من البروتين إلى جانب شطائر التونة والسلطات، أضف التونة مع الطماطم المفرومة والخيار والزيتون على الخضار الورقية للحصول على سلطة منعشة.

سمك السلمون البري:

يوفر سمك السلمون البروتين ودهون أوميجا 3 الصحية للقلب والمواد المغذية المختلفة ومع ذلك، فإن بعض الأصناف تكون أصغر حجما مقارنة بأنواع أخرى، على سبيل المثال، يحتوي سمك السلمون الأطلسي والملكي المستزرع على حوالي ضعف الدهون الموجودة في سمك السلمون السوكي والسلمون البري.

يمكن أن يكون سمك السلمون مشويًا أو مشويًا أو مخبوزًا أو مقليًا فى القلاية الهوائية، أضف إليها نكهات بسيطة مثل الليمون والملح والفلفل، أو ابتكر مع التوابل قم بتقطيعها على السلطات، أو قم بإقرانها مع الأرز، أو أضفها فوق خبز الحبوب الكاملة والأفوكادو.

السمك الأبيض:

في حين أن سمك السلمون والتونة معروفان باحتوائهما على نسبة عالية من أوميجا 3، إلا أن الأسماك الأخرى لا تزال توفر أوميجا 3 والبروتين والمواد المغذية وتشمل الأصناف الخالية من الدهون الأسماك ذات اللون الأبيض مثل سمك البلطي.