مناقشة تداعيات الصفقة الكبرى.. بدء اجتماع "الوزراء" الأسبوعى

بدأ- قبل قليل- اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة، على رأسها التغيرات التي طرأت على الملف الاقتصادي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات تداعيات صفقة رأس الحكمة، التي وصفت بالصفقة الكبرى، وكيفية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصفقة خلال الأسبوع المنصرم، منذ الإعلان عنها رسميًا الجمعة الماضي.

ويتوقع أيضًا مناقشة كيفية تسريع تحركات الحكومة لضبط أسعار الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية، ودراسة اتجاهات الإنفاق المستدامة، وإحداث حالة توازن في السوق بشكل عام، والقضاء على أي ظواهر احتكارية.

ومن المراقب مناقشة سير تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، التي تعمل الحكومة وفقًا لها فى برنامج الأطروحات الحكومية، ودراسة سير عدد من الصفقات الاستثمارية التي تعكف الحكومة على دراستها الأيام الماضية، مع عدد من الصناديق الاستثمارية الكبرى.

كما يتوقع مناقشة الحكومة الجاهزية لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي انتهى تنفيذ مراحلها الأولى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة ومدينة سلام شرق بورسعيد، وغيرها من المشروعات الأخرى، كواحدة من الآليات التي تروج لضخامة المشروعات القومية غير المسبوقة فى تاريخ البلاد، ومنح مزيد من الثقة فى توجيه بوصلة العديد من الاستثمارات الأجنبية ناحية مصر.

ومن المرتقب أيضًا مراجعة الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية، حول المخزون المتوافر لديها، والصفقات التي شرعت في التعاقد عليها خلال الأيام الماضية لتحقيق وفرة فى المعروض، والقضاء على السوق السوداء.

كما يناقش المجلس الموافقة على قرارات السيد رئيس الجمهورية، التي طلبت خلال الأسبوع الماضي، ومناقشة طلبات الوزارات والمحافظات، للبت فيها.

كما يتوقع مناقشة وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة فى مدى الجاهزية لتوفير كل احتياجات المواطنين فى شهر رمضان المعظم، وخطة توفيرها، واتخاذ أي قرارات تلزم لذلك.