الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أمريكا "قلقة" من اعتماد هونج كونج تعريفات غامضة لـ"أسرار الدولة"

بلينكن
بلينكن

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ حيال اقتراح سلطات هونج كونج باعتماد تعريفات فضفاضة وغامضة لـ"أسرار الدولة" و"التدخل الخارجي"، التي يمكن استغلالها للقضاء على المعارضة من خلال الخوف من الاعتقال والاحتجاز.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن واشنطن تراقب عن كثب تطوير هونج كونج لتشريعات الأمن القومي بموجب المادة 23 من القانون الأساسي وتأثيراتها على المواطنين الأمريكيين والاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.

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وعبرت أيضًا عن مخاوفها إزاء أن تطبيق سلطات هونج كونج للمادة 23 خارج الحدود الإقليمية في حملتها المستمرة من القمع العابر للحدود الوطنية، لترهيب وتقييد حرية التعبير للمواطنين والمقيمين الأمريكيين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن المادة 23 تخاطر بتدهور وتفاقم قانون الأمن القومي لعام 2020، الذي قلص حقوق وحريات الناس في هونج كونج، قائلة إن سن المزيد من التشريعات للأمن القومي يتضمن أحكامًا محددة بشكل غامض ونطاق مزعوم يتجاوز الحدود الإقليمية، والذي من شأنه أن ينتهك الالتزامات الدولية للصين ويقوض إطار "دولة واحدة ونظامان".

يشار إلى أن المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم كدستور لهونج كونج تنص على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب".

 

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