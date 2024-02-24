السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حمزة يهزم بطل هونج كونج ويتأهل لدور الـ32 لكأس العالم للسلاح بالقاهرة

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

نجح محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في التأهل لدور الـ32 ببطولة كأس العالم والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز على نظيره بطل هونج كونج "نيكولاس ادوارد" في دور الـ64 الرئيسي بنتيجة 15-14 ليصل بذلك لدور الـ32.

ومن المنتظر أن يواجه حمزة نظيره بطل إيطاليا "إدواردو لوبيري" في الواحدة وخمس دقائق ظهرًا بدور الـ32.

وكان حمزة قد تأهل للعب في الدور الرئيسي مباشرةً لاحتلاله المركز الثالث في تصنيف البطولة حيث يتأهل أول 16 لاعبا في تصنيف البطولة مباشرةً لدور الـ 64 الرئيسي.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية حيث يرأس البطولة أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم الحسينى في الوصول بالسلاح المصري للعالمية.

عبد المنعم الحسيني بطولة كأس العالم لسلاح ببطولة كأس العالم بإستاد القاهرة الدولي لسلاح الشيش

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