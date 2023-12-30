الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجاز رياضي لـ أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب باليونان

جريدة الدستور

شارك عدد 4 لاعبين من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة) والمكون من عدد (4) لاعبين فى البطولة بمشاركة (29) دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

 

وحقق اللاعب  محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية.

 

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

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